Ariano, corteo storico con Muniz e Modugno Re e Regina Presentata la XXXIII Rievocazione Storica del Dono delle Sacre Spine

750esimo Anniversario del Dono delle Sacre Spine alla città di Ariano da parte di Carlo I D'Angiò. La coppia reale di questa XXIII edizione della Rievocazione storica, in programma 11, 12 e 13 agosto 2019, sarà interpretata dall'attore Sergio Muniz ( Carlo I D'Angiò) e dalla top model Raffaella Modugno ( Margherita di Borgogna)

Questa mattina, presso la sala conferenze del castello di Ariano, conferenza stampa di presentazione della XXIII edizione della Rievocazione storica. Hanno partecipato alla conferenza il sindaco di Ariano, Enrico Franza, e l'assessore al turismo, Valentina Pietrola'. Numerose le novità di questa edizione : un progetto di rete in grado di far conoscere e apprezzare la manifestazione oltre i confini regionali, una moneta commemorativa, il coinvolgimento dei sindaci dei comuni limitrofi, un convegno con docenti universitari, un concorso fotografico, la supervisione di un direttore artistico, tra i migliori esperti italiani di rievocazioni medievali.

L’evento, promosso e organizzato dall’Associazione Sante Spine, si prepara a festeggiare un importante anniversario: i 750 anni ( 1269 - 2019) del dono delle Sacre Spine alla città di Ariano da parte di Carlo I D'Angiò.

Giancarlo Sicuranza, presidente dell’Associazione Sante Spine: “L’edizione 2019 è particolarmente importante perché coincide con il 750esimo anniversario del dono delle Sacre Spine; nel 1269 Carlo I D’Angiò donò alla città di Ariano due Spine della Corona di Cristo. Per l’occasione è stato creato un folder con una moneta commemorativa.

Le novità di questa edizione sono tante, per alzare sempre di più la qualità dell’evento ci siamo avvalsi della collaborazione del direttore artistico Eraldo Ammannati, che ha un’esperienza pluridecennale nel settore medievale. Siamo entrati a far parte insieme al comune di Scurcola Marsicana della rete Marsica medievale. Stiamo lavorando, inoltre, ad un protocollo di intesa con i sindaci dei comuni dell’Arianese, che parteciperanno alla rievocazione di agosto; il protocollo sarà stilato nel prossimo mese di ottobre e sarà la base per la realizzazione di gemellaggi e giornate medievali tra i comuni partecipanti.