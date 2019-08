Ecco la "Via del Grano": tutti i Carri e i Gigli in Irpinia A Fontanarosa, dopo l'incidente dell'anno scorso, sarà una Tirata "blindata"

In Irpinia si rinnova la tradizione secolare dei Gigli e dei Carri di paglia. Una vera e propria “Via del Grano”, quella organizzata dall'Unpli e dalla Pro Loco tra agosto e settembre. Da Flumeri a Mirabella Eclano, da Fontanarosa a Villanova del Battista per toccare anche Frigento e Torre Le Nocelle. Un volano per il rilancio del turismo e un antidoto allo spopolamento delle aree interne.

A Fontanarosa, in particolare, si respira un atmosfera surreale. C'è grande attesa per la Tirata del Carro del 14 agosto dopo quel che accadde l'anno scorso quando il carro si spezzò e cadde su un'abitazione.

Proprio a seguito di quell'evento così drammatico per la comunità sono scattate nuove e più stringenti norme di sicurezza, mal digerite dalla popolazione locale. Età minima di 14 anni per tirare, istituita la figura dei capifune, necessaria la firma di una liberatoria e c'è il divieto per i più piccoli di sostare sotto il carro. Attenzione massima insomma per evitare altri incidenti.

A Flumeri ci sarà l'alzata del Giglio l'8 agosto e la Tirata il 15, tutto in onore di san Rocco. A Villanova l'Alzata il 17 agosto e la Tirata il 27, a Mirabella la Tirata del Carro il 14 settembre. A Frigento la sfilata dei Carri Covoni il 15 agosto e i Mezzetti il 16, in onore di San Rocco. Infine a Torre Le Nocelle l'esposizione del carro l'8 agosto.