Sanità Campania, valzer ai vertici: ecco tutte le nomine La scelta di palazzo Santa Lucia

Valzer di nomine e di incarichi per le 14 aziende sanitarie ed ospedaliere campane oggetto di selezione pubblica. Terminato il lavoro delle commissioni, il Governatore De Luca ha indicato le nuove guide. Dalle prime indiscrezioni, in attesa dell’ufficialità, sarebbero questi i prescelti e destinati agli incarichi. Ad Avellino a guidare il “Moscati” arriva il Direttore Generale dell’Ospedale San Pio di Benevento, Renato Pizzuti. All’Asl di Avellino confermata per i prossimi tre anni la manager Maria Morgante. All'Asl Napoli centro confermato Ciro Verdoliva. Ma serve ancora qualche ora per avere chiaro e certo il quadro.

Azienda Ospedaliera Cardarelli: Giuseppe Longo

Azienda Ospedaliera Colli: Maurizio Di Mauro

Azienda Ospedaliera Federico II: Anna Iervolino

Azienda Ospedaliera Sun Vanvitelli: Antonio Giordano

IRCS Pascale: Attilio Bianchi

Azienda Ospedaliera Moscati: Renato Pizzuti

Azienda Ospedaliera San Pio: Mario Ferrante

Asl Napoli 1 Centro: Ciro Verdoliva

Asl Napoli 2 Nord : d’Amore Antonio

Asl Napoli 3 Sud: Gennaro Sosto

Asl Salerno: Mario Iervolino

Asl Avellino: Maria Morgante

Asl Benevento: Gennaro Volpe

Asl Caserta: Ferdinando Russo