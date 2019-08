Camminata Rosa. Festa: Nessuno si sentirà mai solo Il sindaco di Avellino: patrocinio e presenza, Avellino c'è

Aspettando la Camminata Rosa, Amdos e Amos irpine in campo per promuovere la cultura della prevenzione. Un esercito di donne, e non solo donne ma anche uomini, in marcia come ogni anno per parlare di come si possa vincere il cancro, anche grazie ai preziosi screening gratuiti che le volontarie, guidate dal dottore Carlo Iannace, portano in tantissimi comuni. Incontro a palazzo di Città con il sindaco Gianluca Festa.

"Il prossimo 15 settembre si terrà la sesta edizione della “Camminata Rosa” - spiega in un post il primo cittadino -. Ieri ho incontrato le rappresentanti delle Amdos e delle Amos irpine, a cui ho garantito convintamente e ben volentieri il patrocinio del nostro Comune all’iniziativa.

E’ fondamentale la prevenzione, ma soprattutto ritengo indispensabile il messaggio che questa manifestazione lancia: “Nessuno si sentirà mai solo”.