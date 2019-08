Chiuso il campetto di Valle, non pagava da 10 anni I controlli della Municipale si sono estesi anche a una bocciofila di Picarelli

Strutture comunali nel mirino. La polizia Municipale di Avellino restituisce al Comune la struttura sportiva di via Santoli, al rione Valle. La convenzione era scaduta ed erano maturate morosità per dieci anni.

La Municipale, su indicazione della nuova amministrazione Festa, ha avviato una serie di controlli nelle strutture di proprietà comunale.

Già il 5 luglio era stata la stessa Municipale a provvedere all’ordinanza di rilascio della struttura alla quale i gestori non avevano ottemperato da qui la presa in possesso per restituire ik complesso sportivo al settore Patrimonio

Anche per una bocciofila di Picarelli sono scattati i controlli, ma i gestori hanno impugnato l’atto di rilascio della struttura, presentando ricorso d’urgenza al tribunale e di fatto provocando la sospensione del provvedimento.