"Don Gnocchi semplice fornitore, non serve l'accreditamento" Maria Morgante, riconfermata all'Asl, risponde alle accuse di Maraia

Confermata per altri tre anni alla guida dell'Asl di Avellino Maria Morgante riparte da nuove sfide. Continuità assistenziale, potenziamento dell'organico, apertura dei due centri Autismo ad Avellino e Sant'Angelo.

E alle accuse del deputato pentastellato Generoso Maraia sulla Don Gnocchi di Sant'Angelo dei Lombardi che percepirebbe dall'Asl centinaia di milioni di euro per gestire 111 posti letto , operando da anni in regime di non accreditamento risponde cosi. “Sulla Don Gnocchi l'ho ripetuto più volte. Quella non è una struttura da accreditare o accreditata ma bensì è un azienda che lavora per conto dell'Asl di Avellino come semplice fornitore, per erogazione di prestazioni di cui ai codici 75 e 56, quindi non siamo nella condizioni di dire: lavora un'azienda per noi senza avere l'accreditamento perchè non è necessario. Questa è la mia risposta alle accuse di Maraia”.