Nozze gay a Casalbore: paese in festa per Salvatore e Pasquale I due innamorati si sono promessi eterno amore nel piccolo paese irpino

Casalbore in festa per le nozze di Salvatore Di Lorenzo e Pasquale Vivace, da oggi sposi nel piccolo comune irpino che rilancia con una grande festa l’impegno per i diritti di tutti, come quelli delle persone Lgbt. Una cerimonia officiata dal primo cittadino Raffaele Fabiano che commenta gioioso: un matrimonio che ha convivono tutti. Siamo felici e partecipi della gioia di Pasquale e Salvatore, e riflettiamo coesi oggi più di ieri sulla importanza della libertà di tutti di veder riconosciuti i propri diritti di cittadini italiani. Per troppo tempo le persone omosessuali si sono visti imposti gli obblighi dell’essere cittadini italiani, senza vedersi riconosciuti elementari e ovvi diritti. Una festa nella normalità della sua essenza: la promessa di due innamorati di amarsi e rispettarsi nel futuro che verrà. Siamo felici che Casalbore sia stato il paese scelto dai novelli sposi per costruire il loro futuro, la loro famiglia. Tante persone anziane ci hanno stupito. Qualche anziana ha voluto rimarcare come sia stato tardivo il provvedimento legislativo che ha consentito alle persone dello stesso sesso di vedere riconosciuta la propria unione”. E tutto il paese ha voluto festeggiare Salvatore e Pasquale, con gioia e felicità. La cerimonia civile si è tenuta all’aperto a palazzo di Città, in questo caldo giorno di agosto, baciato dal sole. Poi la festa nell’agirturismo di contrada Sant’Elia. Insomma, festa grande e un altrettanto grande lezione di civiltà da un piccolo comune irpino in cui il rispetto del prossimo, l’attenzione per tutti diventa scelta di vita e di comunità. Viva gli sposi.