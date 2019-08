Moscati, dopo Pizzuti arrivano i direttori Lanzetta e Perito Ecco i nuovi direttori sanitario e amministrativo

Il rinnovamento della sanità campana entra nella seconda fase. Dopo la nomina di manager e direttori, ora le nomine dei vertici amministrativi e sanitari, strutture operative necessarie per il riassetto della macchina operativa. Il nuovo direttore sanitario dell’ospedale San Giuseppe Moscati è Rosario Lanzetta, già direttore generale all’ex «Rummo» di Benevento, mentre Germano Perito, reduce dall’esperienza di sub commissario amministrativo presso l’Asl di Salerno, sarà quello amministrativo. Tutto succede prima dell’insediamento ufficiale del nuovo manager, Renato Pizzuti, che gestirà l’ospedale per i prossimi tre anni.

In queste ore il dottore Pizzuti sta firmando gli ultimi dopcumenti per il passaggio di consegna al Rummo, poi il suo arrivo al Moscati di Avellino è previsto nelle prossime ore. Lunedì ci sarà l’insediamento ufficiale. "Sono contento di venire ad Avellino - commenta il nuovo Manager - sono pronto a lavorare per rendere sempre più il Moscati punto di riferimento per la sanità del Mezzogiorno».

Sarebbe stato direttamente il Governatore Vincenzo De Luca a nominare i due direttori. Con l’amministrativo uscente, Antonio Pastore, in pensione, al «Moscati» c’era grande incertezza sul successore che avrà, tra le altre cose, l’incombenza di continuare a gestire la delicata annessione, avviata a ottobre dell’anno scorso, del «Landolfi» di Solofra che proprio sotto l’aspetto finanziario comporta non poche difficoltà.

Dalla dottoressa Maria Conte il testimone passa a Lanzetta. Restyling anche nell’Asl irpina dove Maria Morgante è stata riconfermata al timone per il prossimo triennio.