Lavoro in Campania. De Luca: «In arrivo altri due concorsi» I numeri, l'annuncio del Governatore

Il corso-concorso della Regione Campania «ha avuto un risultato straordinario, dal punto di vista del lavoro è l'iniziativa più importante della storia della Regione e tra le più partecipate in Italia. Alla chiusura del bando 303.000 giovani hanno fatto domanda di partecipazione». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, illustrando i numeri del concorso che si terrà a settembre a Napoli. De Luca ha spiegato che «il 50% dei partecipanti - ha detto - è di Napoli, il 20% di Salerno, il 18% di Caserta, l'8% di Avellino e il 6% di Benevento», sottolineando che «il concorso è del tutto gratuito per i partecipanti, un unicum visto che in tutti i concorsi si paga qualcosa. La Regione ha rinunciato a 15 milioni di euro per consentire a tutti di partecipare e il dato di iscritti è frutto anche di questa scelta e della credibilità assoluta della regione Campania, ma evidenzia anche un problema sociale di dimensioni drammatiche per la disoccupazione giovanile. In bocca al lupo ai ragazzi che affidano a questo concorso una prospettiva di vita stabile in Campania».



«Tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 lanceremo un secondo concorso per assumere a tempo indeterminato nella Pubblica amministrazione. Avrà le stesse caratteristiche del primo concorso. Alcuni Comuni non hanno potuto partecipare al primo bando per questioni di tempo oppure perchè erano in una situazione di dissesto finanziario. Anche in Regione Campania si libereranno altri mille posti tra turn over, Quota 100 e prepensionamenti. A questi due concorsi se ne aggiunge un terzo, che partirà a settembre, per 650 figure da assumere a tempo indeterminato nei centri per l'impiego», ha spiegato il governatore campano.