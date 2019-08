Luminarie e pienone alla Dogana: ecco il nuovo centro storico Commercianti e residenti soddisfatti per le iniziative del ferragosto avellinese

Non solo al Corso Vittorio Emanuele ma anche a via Nappi si sono accese le luminarie di Ferragosto e il piazzale della Dogana, che ieri sera ha ospitato il concerto dei Bottari di Macerata Campania, da anni non lo si vedeva cosi, gremito di gente che ha ballato fino a tardi.

Sono i primi segnali di ripresa per il centro storico dopo anni di abbandono e degrado. Torna a vivere e a pulsare di giovani il cuore antico della città. I commercianti e i residenti ringraziano il sindaco Gianluca Festa e prima ancora di lui il commissario GIuseppe Priolo per aver rimesso al centro dell'agenda cittadina questa parte del capoluogo.

Intanto, con un ordinanza, il Comune ha esteso fino all'una di notte la possibilità di fare musica all'aperto e nei locali. Un provvedimento adottato con l'obiettivo di promuovere al meglio la movida notturna e le attività dell'Avellino Summer Fest e che resterà in vigore fino al 21 settembre. "Cosi puntiamo a trattenere i nostri giovani in città - dichiara l'assessore stefano luongo - che non saranno più costretti ad andare a Salerno o a Napoli per divertirsi".