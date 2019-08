Summer Fest: in migliaia ad Avellino tra dj, Palio e artisti Sabato sera con migliaia di persone in centro

Avellino è viva! Pienone per questo sabato con un Corso Vittorio Emanuele animato dal tardo pomeriggio con gli artisti di strada e che poi ha visto protagonisti Berlino 84 e Frisetti dj fino a notte fonda. Ottima cornice anche per il tango a piazza Libertà. Come ogni giorno poi è aperto il villaggio dei bambini a Parco Kennedy.

Oggi si continua con il Palio della Botte. Gli artisti di strada di nuovo per il Corso è la grande musica di Ligabue a piazza Libertà. GLI EVENTI DI OGGI:

18:00 - #StreetPerformerFest. Artisti di strada lungo Corso Vittorio Emanuele.

21:00 - #MusicOnTheRoad - Bar Mario Ligabue Cover Band. Piazza Libertà.

19:00 - Palio della Botte. Corso Umberto I.

18:30 - Tutti i giorni è aperto il Villaggio dei bambini a parco Kennedy