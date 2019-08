"Ho mal di denti" e chiama l'ambulanza. "Ma non ti vergogni?" Lo sdegno dei sanitari di Nessuno tocchi Ippocrate

Ha chiamato gli operatori del 118 per chiedere l'intervento del servizio di urgenza di una ambulanza per un forte mal di denti che non gli dava pace. Antibiotici e antinfiammatori non sono bastati al signore di un comune della Campania, che così avrebbe chiesto l'intervento ad horas dei sanitari a bordo della struttura specializzata nell'assistenza in strada e mobile. Una chiamata immortalata da un fermimmagine da alcuni paramedici e pubblicato dai responsabili di Nessuno tocchi Ippocrate. "Siamo indignati", commentano alcuni medici. E il post corredato dalla foto ha scatenato una mrea di commenti, like e condivisioni.

E sul social la foto è corredata dalla frase: "La nostra domanda è:” caro utente ma non ti metti vergogna solo a comporre il 118 e chiedere una ambulanza per questo motivo?” Finquando ci saranno queste persone non basteranno nemmeno 200 ambulanze! 118: chiamate responsabilmente! N.B.: naturalmente il 118 è stato chiamato in seconda istanza (chissà perché?)"