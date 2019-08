Area Vasta, primi interventi per welfare e agenda digitale In arrivo dalla Regione una prima dotazione di 5 milioni

Non solo pics per Avellino. Inizia a prendere forma il progetto dell’Area Vasta che mette insieme 45 Comuni dell'hinterland del capoluogo.

“In Regione è stata premiata la nostra capacità di dare risposte concrete - dichiara l'Assessore ai Fondi Europei Germana Di Falco, ricevuta nei giorni scorsi dal governatore De Luca - A inizio settembre firmeremo il protocollo d’intesa con primi interventi che riguardano agenda digitale e welfare, liberando risorse nel por Fesr e costruendo un itinerario con Palazzo Santa Lucia. Un grande successo che premia la qualità tecnica degli uffici e la capacità di visione che è stata condivisa con tutti gli altri 45 Comuni”.

Proprio il numero, giudicato troppo elevato, è stata la principale critica mossa al progetto di area Vasta in questi anni. L’assessore Di Falco ne prende atto e proverà a trovare dei correttivi. “In questa fase di chiusura di programmazione non è pensabile mettere in discussione l’Area Vasta nella sua attuale struttura, non ci sono i tempi. L’obiettivo ora è riuscire a spendere bene le risorse. Di sicuro però penseremo a dei cluster, dei raggruppamenti, che vedano delle aree più omogenee a cui legare alcuni progetti pilota è un percorso che proveremo a costruire e di cui comunque dovremo parlare con tutti gli altri comuni dell’Area Vasta".