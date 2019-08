"Non c'è solo il Ferragosto, risposte su Tunnel e Patrimonio" Le chiede l'ex assessore Nicola Giordano. "Festa faccia chiarezza, Luongo non deleghi agli uffici"

"Sul tunnel la giunta Festa faccia chiarezza. C'è la necessità di portare a termine l'opera in tempi brevi. L'assessore Genovese venga in consiglio e faccia una ricognizione seria dell'infrastruttura, con costi modalità e tempi”.

A parlare è Nicola Giordano che del Tunnel, quando era assessore ai Lavori Pubblici, ha curato ogni dettaglio. “Festa faccia chiarezza, dia certezze, non tanto sull'appaltatore, ma per il bene della città, per un'opera che senz'altro sarà utile per decongestionare il traffico in centro città".

"Oggi è facile dire non ero d'accordo con la realizzazione – aggiunge - ricordo a me stesso che se l'attuale sindaco era contrario molti suoi colleghi di maggioranza erano entusiasti e convinti del tunnel. Festa, del resto, è il sindaco di una continuità amministrativa che non si è mai interrotta, tanti suoi soci all'interno di quegli appalti in modi diversi hanno svolto qualche attività".

Poi Giordano mette nel mirino il settore Patrimonio e l'assessore Stefano Luongo: “Sta facendo bene sul Ferragosto ma non può occuparsi solo di questo. Delegare agli uffici questioni particolarmente complesse e delicate come i bandi per la Piscina e il Palazzetto devono essere curati in maniera molto dettagliata e in prima persona. Non esistono solo feste e luminarie. Il patrimonio del Comune è un valore che non deve essere dismesso o deprezzato”.