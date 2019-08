Festa: "I fuochi di Ferragosto allo stadio Partenio" Il sindaco lo annuncia a margine della capigruppo. Appuntamento a mezzanotte

Il sindaco Gianluca Festa in conferenza stampa aveva annunciato il ritorno dei fuochi d'artificio per la sera di Ferragosto ad Avellino dopo qualche anno di assenza. E i fuochi torneranno, ma non nella consueta location del piazzale del Partenio-Lombardi bensì all'interno dello stadio di contrada Zoccolari. Una location nuova e suggestiva per quello che, con le luminarie, è stato il cavallo di battaglia del programma estivo dell'amministrazione Festa all'insegna del ritorno alle tradizioni.

E intanto la conferenza dei capigruppo, riunitasi nel pomeriggio, ha fissato le date dei prossimi consigli comunali: il 16 agosto in prima convocazione e il 17 in seconda per la costituzione delle commissioni consiliari e il 21 e 22 agosto per la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari e per l'approvazione, pena il default, del piano di riequilibrio pluriennale. Una seduta che si annuncia fiume con la Prefettura che ha messo il fiato sul collo di palazzo di Città per il via libera al piano anti dissesto.

A tenere banco anche la posizione del consigliere 5 Stelle Luigi Urciuoli che nelle commissioni entrerà in quota maggioranza confermando lo strappo all'interno del gruppo consiliare pentastellato.