Senz'acqua da ieri, situazione drammatica nelle case La rabbia di cittadini e turisti, appello urgente al Prefetto di Avellino

"Stiamo senz'acqua da ieri sera alle 18.00 e con questo caldo torrido, non sappiamo come fare." L'appello disperato arriva dal molte zone rurali di Ariano Irpino. Ma il problema in queste ore sta riguardando diversi comuni. La rabbia di molti turisti giunti in vacanza per trascorrere il ferragosto nelle abitazioni di parenti ed amici: "E' assurdo e di una gravità assoluta ciò che sta accadendo in queste ore senza acqua nelle case. Ci sono anziani, bambini, ammalati. Come bisogna fare?

E' una grave interruzione di pubblico servizio e gli organi inquirenti sono chiamati a fare piena luce, su questa assurda decisione dell'Alto Calore, di chiudere i rubinetti in piena estate." Viene rivolto un appello urgente al Prefetto di Avellino Maria Tirone e alla Protezione Civile affinchè si possa fare pressione verso l'Alto Calore.

Situazione drammatica in particolare ad Ariano Irpino, nelle zone di Scarnecchia, Foresta, Fiumarelle dove l'acqua è andata da ieri senza fare più ritorno.

"Stiamo telefonando l'Alto Calore ma risulta sempre occupato, abbiamo chiamato anche la sede centrale di Avellino ma ci risponde nessuno. Sono queste le zone interessate anche dalla festività della Madonna dell'Assunta. Non ce la facciamo più a stare in queste condizioni da ieri pomeriggio."

Un esposto è stato indirizzato al Comune anche da Rione Martiri, una delle zone penalizzate da anni. E tutto questo mentre continua vergognosamente lo spreco dell'acqua lungo le strade a causa delle numesore perdite che nessuno ripara. E gli abitanti si chiedono: "Perchè a pagare da anni devono essere sempre e solo le periferie?"

Questa la comunicazione dell'Alto Calore diramata nella giornata di ieri:

Al fine di ristabilire i normali livelli d’acqua nei serbatoi, l'ente effettuerà una chiusura dalle 22 di stasera fino alle 6 di domani mattina.

Comuni interessati: Santa Paolina, Montefusco, Avellino (contrada Picarelli), Contrada, Forino, Mercogliano, Monteforte, Ospedaletto d'Alpinolo, Cesinali, Aiello del Sabato, Flumeri, Sant'Angelo dei Lombardi (anche carcere e ospedale), Nusco Lioni, Ariano Irpino, Montecalvo Irpino, Villanova del Battista, Montella, Frigento, Gesualdo.

Questa invece la pec inoltrata stamane dall'Alto Caolre al Comune di Ariano Irpino:

L’Alto Calore Servizi comunica che, a causa di consumi anomali dovuti alle alte temperature stagionali che stanno caratterizzando il nostro territorio, per fronteggiare la criticità di approvvigionamento alle utenze nelle ore diurne, dovrà effettuare parziali limitazioni idriche notturne dalle ore 22,00 fino alle ore 6,00 del giorno successivo, fino a nuove disposizioni, nelle seguenti zone: Rione Martiri - Rione Cardito - Strada Provinciale 414 - zona PIP - Trave - Piano Taverna - Santa Regina.

Ci chiediamo, come mai si è andati oltre le 6, visto che l'acqua manca ancora in molte zone nelle case e attività commerciali?