Piazza Castello, ecco la ditta che realizzerà la bretella I lavori prevedono un cronoprogramma di 6 mesi

L’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Genovese lo aveva annunciato pochi giorni fa: “Siamo in dirittura d’arrivo per la gara che designerà la ditta che realizzerà la bretella di collegamento tra via Circumvallazione e Corso Umberto I".

Un intervento che i commercianti della zona di Piazza Castello aspettano da anni per dare un po’ di ossigeno alle loro attività in attesa della riqualificazione complessiva dell'agorà. Sarà la “Palma 73” di Pozzuoli ad eseguire i lavori.

In gara c’erano anche la "Giotto srl" e la "Mastrocinque costruzioni" ma alla fine l’ha spuntata la ditta puteolana grazie al ribasso del 33,05%. Il verbale di gara è stato aperto oggi. L’impresa è stata indicata quale aggiudicataria provvisoria. Ora ci vorranno solo i tempi tecnici per la consegna del cantiere.

I lavori di realizzazione della bretella saranno completati in 180 giorni