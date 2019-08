Estate arianese: cala il sipario sui primi grandi eventi Grande successo e bagno di folla per Vicoli ed Arte e Rievocazione Storica

Bilancio più che positivo per le prime due grandi manifestazioni agostane dell’estate arianese. La prima “Vicoli ed arte”, ventiduesima edizione contraddistinta da tante novità, ma soprattutto consegnata alla storia degli eventi estivi arianesi per via di uno straordinario bagno di folla.

Si è rianimata l’antica mulattiera regia, nel più recente passato anche residenza di nobili casati, che tanto lustro hanno dato alla Città del tricolle. I palazzi, gli androni, i portali e i cortili, che testimoniano un criterio ed un concetto urbanistico ormai disperso, si sono riappropriati del proprio protagonismo nel quale ogni pietra ed ogni angolo restituito alla luce hanno ostentato la bellezza di un tempo lontano.

Il successo della manifestazione va indubbiamente ascritto all’abnegazione ed al merito del direttore artistico Carmine Iuorio e alla Pro Loco Nuovamente che, lavorando in perfetta sinergia con l’Amministrazione, hanno ottimizzato ogni risorsa, ma soprattutto hanno accettato e, sicuramente vinto, la sfida di dover preparare un evento impegnativo in una manciata di giorni.

“Si è riusciti nell’intento di ridestare l’attenzione degli arianesi sui luoghi in ombra della nostra città, lì dove storia, arte ed antropologia s’intrecciano e si raccontano reciprocamente. Sono tanti gli angoli suggestivi che ancora vanno restituiti alla Città di Ariano e che in futuro diventeranno teatro di successive edizioni. E’ questo il progetto su cui la neoinsediata giunta ha investito e da cui si è già ripartiti. Alla base di questo nuovo impulso vi sono l’idea e il desiderio di liberare tutto il potenziale di questo straordinario veicolo culturale, affinché vengano valorizzate al meglio le risorse umane e territoriali, dalla gloriosa tradizione della maiolica, all’artigianato, alle eccellenze enogastronomiche. Ariano dimostra di voler aprire i propri orizzonti, facendo prevalere la sua volontà e vocazione di porsi come motore e propulsore di una vasta area territoriale” dichiara l’assessore alla Cultura, Francesca D’Antuono.

Lodevole anche la ventitreesima edizione della Rievocazione storica del dono delle Sacre Spine. “Da ventitré anni, la città di Ariano, nei giorni 11, 12 e 13 agosto, alita nelle dimensioni del tempo rivivendo, come riemerse dai relitti del passato, le radici della storia civile e religiosa del suo popolo. Per anni vista dai più come mero elemento folkloristico, la Rievocazione rivendica il suo senso più alto che originariamente le diede vita come evento storico, come ricostruzione di un vissuto comune, intorno al quale si articola l’identità di un popolo e, al tempo stesso, rivisitazione antropologica delle reliquie del passato che ruotano intorno alla sacralità popolare” spiega ancora l’assessore D’Antuono.

Essa porta in sé una duplice valenza: il dolore, la tragedia di un popolo barbaramente trucidato, e il dono propiziatorio e salvifico, simbolo di rinascita, di riscatto e benevolenza divina, delle “due spine che cinsero il capo eccelso di Cristo”.

La Rievocazione, quindi, non è un’epidermica rappresentazione scenica dei fatti e degli avvenimenti, ma un’attenta ricerca antropologica poiché dai relitti ai vissuti i simboli si acculturano e assumono significato nel sostrato in cui si radicano. Non semplicisticamente festa medioevale, ma straordinaria sintesi tra Storia, Religione ed Antropologia: questo il “filo rosso” che lega Campania ed Abruzzo, Ariano e Scurcola Marsicana.

Il valore intrinseco dell’evento, tra fede, storia, religione e tradizione, rappresenta non solo un enorme patrimonio comune, ma una straordinaria potenzialità turistica ed economica. L’ha ben compreso il presidente dell’associazione Sante Spine, Giancarlo Sicuranza che quest’anno, grazie alla sua caparbietà e all’impegno costante dell’associazione tutta, ha fatto sì che Ariano entrasse a far parte di un progetto ad ampio respiro, a carattere internazionale, che vede coinvolti tre Stati, tre regioni e 19 comuni, per valorizzare il patrimonio culturale e dare nuovo impulso vitale al territorio.

“Personalmente, ed interpretando il pensiero dell’amministrazione tutta, credo profondamente nel “progetto Rievocazione” che porterà finalmente Ariano, con tutta la sua bellezza e il suo potenziale culturale, fuori dai confini locali, aprendo nuovi orizzonti e possibilità” conclude l’assessore alla cultura Francesca D’Antuono.

Il programma continua con eventi di grande spessore. Ecco le prossime tappe a partire da oggi:

14 Agosto mercoledì Piazza Enea Franza Località Calvario ARIANO FOLKFESTIVAL. Villa Comunale Anello perimetrale del Castello Normanno Ore 08.00 – 20.00 12 ORE NO STOP PER LA VITA PRATO ENTRATA VILLA COMUNALE Ore 17.00 – 20.30 L’ISOLA CHE NON C’È’ GONFIABILI PER BAMBINI INGRESSO VILLA COMUNALE Ore 17.00 – 20.30 DIMOSTRAZIONE GRATUITA DI TENNIS. Biblioteca Comunale P.S.. Mancini IL MONDO IN UNA FAVOLA - LABORATORIO DI FIABE Area Ariano Folkfestival FOLKART Piazza Plebiscito BEATLES E DINTORNI MEMORIAL FRANCO E GIANNI GRASSO E SALVATORE DE DOMINICIS.

15 Agosto giovedì Piazza Enea Franza Località Calvario ARIANO FOLKFESTIVAL Area Ariano Folkfestival FOLKART Parcheggio Valle Ore 19.00 – 24.00 FESTA DELLA TERZA ETÀ .

16 Agosto venerdì Piazza Enea Franza Località Calvario ARIANO FOLKFESTIVAL Area Ariano Folkfestival FOLKART Auditorium Comunale CINEZONE 10 – Piazzetta Ettore Scola RACCONTI DI VIAGGIO: CONVERSAZIONE CON MERCEDES PEON Località Frolice-Bosco XV EDIZIONE FESTA DELLA PIZZA 2019

17 Agosto sabato Piazza Enea Franza Località Calvario ARIANO FOLKFESTIVAL Area Ariano Folkfestival FOLKART Auditorium Comunale CINEZONE Piazzetta Ettore Scola RACCONTI DI VIAGGIO: CONVERSAZIONE CON SKARRA MUCCI Località Frolice-Bosco XV EDIZIONE FESTA DELLA PIZZA 2019

18 Agosto domenica Piazza Enea Franza Località Calvario ARIANO FOLKFESTIVAL Area Ariano Folkfestival FOLKART Località Frolice-Bosco XV EDIZIONE FESTA DELLA PIZZA 2019. Villa Comunale MANIFESTAZIONE EQUESTRE.

19 Agosto lunedì Località Frolice-Bosco XV EDIZIONE FESTA DELLA PIZZA 2019.

20 Agosto martedì Parcheggio Valle SERATA MUSICALE Centro Sportivo La Tartaruga END-SUMMER PARTY.

21 Agosto mercoledì Villa Comunale LA NOTTE DEI DESIDERI SOSTENIBILE.

22 Agosto giovedì Località Cardito, Tesoro e Martiri GIORNATA DELL’AMBIENTE.

23 Agosto venerdì Arena Mennea Ore 08.00 – 20.00 CAMPIONATI ITALIANI DI ATLETICA LEGGERA CATEGORIA CADETTI E CADETTE Campo Polivalente San Tommaso-Maddalena TORNEO DI TENNIS T.P.R.A. CIRCUITO F.I.T.

24 Agosto sabato Arena Mennea Ore 08.00 – 20.00 CAMPIONATI ITALIANI DI ATLETICA LEGGERA CATEGORIA CADETTI E CADETTE Campo Polivalente San Tommaso-Maddalena TORNEO DI TENNIS T.P.R.A. CIRCUITO F.I.T. Museo Civico e della Ceramica Ore 18.00 INCONTRO TEMATICO SUI VALORI DELLA FAMIGLIA Villa Comunale EMERGENCY DAY Villa Comunale Cedro Libanese Ore 21.00 RASSEGNA TEATRALE TONINO LA VITA CUTICONE VOLEVA GIUSTIZIA Commedia Teatrale di Luigi Pietrolà Villa Comunale VILLA SUMMER PARTY.

25 Agosto domenica Arena Mennea Ore 08.00 – 14.00 CAMPIONATI ITALIANI DI ATLETICA LEGGERA CATEGORIA CADETTI E CADETTE Campo Polivalente San Tommaso-Maddalena TORNEO DI TENNIS T.P.R.A. CIRCUITO F.I.T. Villa Comunale Anello Perimetrale Del Castello Normanno Ore 08.00 – 14.00 AUTO-MOTO PASSEGGIATA ARIANO IN MOTO Pineta Villa Comunale Ore 10.00 GIMCANA PER BIMBI CON LE BICICLETTE Centro Sportivo La Tartaruga Ore 16.00 PARTITA DI CALCETTO CON I RAGAZZI DELLA FONDAZIONE MAINIERI Località Starza TREKKING ARCHEOLOGICO MUSEO CIVICO E DELLA CERAMICA Ore 18.00 INCONTRO TEMATICO SUI VALORI DELLA FAMIGLIA Villa Comunale Cedro Libanese Ore 21.00 RASSEGNA TEATRALE TONINO LA VITA VARIETÀ’ IN MEMORIA DI LUCIANO DE CRESCENZO E LUIGI CAMILLERI.

26 Agosto lunedì Campo Polivalente San Tommaso-Maddalena TORNEO DI TENNIS T.P.R.A. CIRCUITO F.I.T. Villa Comunale GIOCANDO CON LE TRADIZIONI – ATTIVITÀ PER I BAMBINI.

27 Agosto martedì Campo Polivalente San Tommaso-Maddalena TORNEO DI TENNIS T.P.R.A. CIRCUITO F.I.T.

28 Agosto mercoledì Campo Polivalente San Tommaso-Maddalena TORNEO DI TENNIS T.P.R.A. CIRCUITO F.I.T.

29 Agosto giovedì Campo Polivalente San Tommaso-Maddalena TORNEO DI TENNIS T.P.R.A. CIRCUITO F.I.T. Museo Civico e della Ceramica Ore 19.00 CONCERTO DI MUSICA CLASSICA LUIGI GAGLIARDI Pianoforte VITTORIO FUSCO Violino ERSILIA SFARZO Soprano

30 Agosto venerdì Campo Polivalente San Tommaso-Maddalena TORNEO DI TENNIS T.P.R.A. CIRCUITO F.I.T. Museo Civico e della Ceramica Ore 19.00 CONCERTO DI MUSICA CLASSICA IL COLORE DEI SUONI NICOLA COLACURCIO Pianoforte VANESSA OTTAVIANO Clarinetto FRANCESCA CICCONE Mezzosoprano SABINO MATTA Pittore.

31 Agosto sabato Centro Storico CRONOSCALATA CICLISTICA MEMORIAL CICCIO MACCHIONE

01 Settembre domenica Villa Comunale Cedro Libanese Ore 17.00 – 20.00 GIORNATA DI FITNESS.

07 Settembre sabato Borgo della Guardia – Casalino Ore 14.00 – 22.00 INVASIONE POETICA

08 Settembre domenica Arena Mennea Ore 10.00 –20.00 ENTRA NELLA MISCHIA Quinta edizione di Rugby per tutti.

14 Settembre sabato Palestra annessa dell’Istituto Comprensivo Don Milani – Ex Covotta Ore 18.00 – 21.00 ESIBIZIONE DI TIRO CON L’ARCO PROVE PRATICHE DI TIRO CON L’ARCO CON GLI ISTRUTTORI DI PRIMO LIVELLO DELLA FITARCO: MARIANNA ROGAZZO E DOMENICO PAONESSA

18 Settembre mercoledì Museo Civico e della Ceramica Ore 18.00 INCONTRO TEMATICO IL SONNO È VITA. DALLA GENETICA DEL SONNO ALL’EPIGENETICA.

28 Settembre sabato Arena Mennea CAMPIONATI DI SOCIETÀ MASTER DI ATLETICA LEGGERA.

29 Settembre domenica Arena Mennea CAMPIONATI DI SOCIETÀ MASTER DI ATLETICA LEGGERA.