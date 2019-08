Carabinieri: lascia Marchese, al comando arriva una donna Cambio di guardia alla compagnia di Ariano Irpino

Cambio al vertice della Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino. Il Capitano Andrea Marchese lascia: subentra al suo posto una donna.

L'ex comandante di origini romane si era insediato sul tricolle all'età di 28 anni, nell'ottobre del 2015. Dopo aver prestato servizio nei locali provvisori di Piano di Zona, ha visto nascere ed inaugurare la nuova bellissima caserma realizzata in via Maddalena, oggi tra le più efficienti in Campania.

Ha frequentato la Suola Ufficiali Carabinieri di Roma e precedentemente l’Accademia Militare di Modena, conseguendo, al termine del corso formativo, la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma. Dopo un ulteriore corso di specializzazione, l’Ufficiale ha prestato servizio presso il Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania, una delle eccellenze della Benemerita, inizialmente quale Comandate di Plotone e quindi da Comandante di Compagnia. Nel corso dei quattro anni al “Tuscania” ha più volte prestato servizio all’estero, sia presso Ambasciate d’Italia che in varie missioni di pace in teatri operativi ad alto rischio, prima di approdare in terra d'Irpinia ad Ariano.

Qui ha coordinato diverse operazioni anti droga con decine di arresti in valle ufita ed è stato da sempre in prima linea nella lotta ai crimini ambientali e smaltimento illecito di rifiuti culminata in denunce e sequestri. Tra le ultime operazioni eccellenti, la cattura a Montesarchio, in provincia di Benevento, da parte dei carabinieri del nucleo operativo di un 48enne di origini asiatiche, latitante. L'uomo era stato arrestato il 23 ottobre dello scorso anno, con l'accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Incessante è stata anche la lotta ai furti e rapine con brillanti risultati nell'attività di contraso alla criminalità foggiana.

Al capitano Andrea Marchese, chiamato a svolgere un ruolo prestigioso a Roma gli auguri di buon lavoro da parte della nostra redazione.