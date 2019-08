Il ballo per combattere la solitudine e vivere più a lungo La grande sfida degli anziani in Irpinia. Ecco Ariano

Il ballo per combattere la solitudine e la depressione, vivere in allegria e fare nuove amicizie. E’ la grande sfida degli anziani in Irpinia.

Folta partecipazione anche quest'anno al raduno della terza nel Rione Valle. Un appuntamento tradizionale che a cui nessuno anzian o intende rinunciare.

Nato in un primo momento in località Calvario, è stato poi successivamente, vista la concomitanza dell'Ariano Folk Festival, dirottato da alcuni anni nella pista del silos Valle. Ma l'intento è quello di riportarlo nel cuore della città.

Gioia e divertimento durante la serata musicale. E’ una sensazione di benessere che solo il ballo riesce a dare. Per gli anziani è un toccasana, nella lotta alla solitudine e depressione.

La soddisfazione del sindaco Enrico Franza presente alla manifestazione insieme all'assessore Massimiliano Alberico Grasso: "E' un'attenzione particolare, quella che intendiamo rivolgere alla terza età. Ariano deve riscoprirsi comunità anche dalle fasce cosidette deboli, che deboli non sono. Le persone anziane, hanno tutto da vendere in termini di saggezza ed esperienza. E noi come future generazioni, abbiamo il dovere di ascoltarli."