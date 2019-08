Ufita, De Lillo: "Finalmente rispettate le pari opportunità" Dal sindacato Uila, auguri di buon lavoro al nuovo presidente Giuseppe Leone

La Uila, a seguito della tanto attesa elezione del nuovo organo esecutivo della Comunità Montana Ufita , augura al neo presidente Giuseppe Leone e alla sua giovane giunta, dove finalmente le pari opportunità trovano applicazione, un buon lavoro.

"Lavoro non facile - afferma in una nota il segretario generale Avellino-Benevento Antonio De Lillo - viste le tante questioni aperte e mai chiuse con la precedente amministrazione , ma dalle dichiarazioni e dal documento programmatico presentato , ci sono tutte le condizioni alché si inizi un nuovo percorso , fatto di rispetto e riconoscimento delle parti e mettendo al centro dell’azione politica la persona con la sua sfera di bisogni e il territoriocon la sua impellente necessità di arginare questo processo di desertificazione in atto, sono certo si raggiungeranno nobili traguardi, così come sono altrettanto certo che la sensibilità femminile, la voglia di fare insita nei giovani presenti in giunta, capeggiata da un presidente le cui qualità amministrative sono note a tutti, aiuterà tale processo.

La Uila è ben lieta di dare il proprio contributo per tracciare un percorso condiviso la cui finalità sarà ridare dignità a chi lavora e creare le giuste condizioni per dare un futuro a chi oggi un lavoro non ce l’ha."