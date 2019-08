Piantedosi cittadino onorario: "Lo dedico a mio padre" Cittadinanze conferite stamane anche al dottore Ciardiello e al presidente Aci Coppola

A Piestrastornina tre nuovi cittadini eccellenti. Onore al merito ai tre irpini illustri che da oggi sono cittadini irpini. (clicca e vedi il servizio tg di 696 tv Ottochannel Tv)

“Continuate ad esserci vicini - ha commentato visibilmente emozionato il sindaco Amato Rizzo che ha fortemente voluto la manifestazione -. Spesso ci date dei consigli, continuate a farlo. Voi siete un esempio per i nostri giovani, un faro da seguire. Una luce preziosa di fiducia e impegno per tanti ragazzi.”.

E’ stata una cerimonia seguitissima quella della consegna della cittadinanza onoraria di Pietrastornina al prefetto Matteo Piantedosi e ad altre due personalità che hanno le proprie origini nel borgo alle falde del Partenio: l’oncologo Fortunato Ciardiello e al presidente dell’ACI Campania Antonio Coppola. Le massime cariche provinciali e regionali si sono riunite nel piccolo borgo gioiello del Partenio per la cerimonia presentata dal sindaco Amato Rizzo e moderata dal direttore di Ottochannel Pierluigi Melillo. "E' importantissimo per me ricevere il riconoscimento da parte dei cittadini della mia comunità di origine. L'Irpinia è una terra piena di valori positivi. Un esempio di radicamento con i propri affetti e con la propria cultura". Ha detto Piantedosi. Sono tanti in paese a ricordare un giovanissimo Piantedosi in paese. Ricordi, emozioni pagine da un passato lontano che sono scorse davanti agli occhi emozionati di tanti stamane. La aula consiliare gremita all’inverosimile di persone, amici, semplici cittadini e le massime cariche civili, militari e religiose ha accolto l’evento, scandito da momenti ufficiali ma anche gradevolmente intimi. Pezzi di storia di tre irpini illustri che si sono fatti apprezzare in tre diversi settori grazie al loro impegno e capacità. Non ha nascosto la sua emozione Piantedosi nel ricordare suo padre Mario, scomparso di recente. "Questo premio lo dedico a lui - ha commentato a margine dell'evento intervistato dai cronisti -".