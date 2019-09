Riparte la scuola e il Vescovo Melillo scrive agli studenti "Cari ragazzi, è tempo per voi di essere “supereroi”!"

Sergio Melillo Vescovo

«Wake me up when september ends», cantanoi Green Day. Ed è un po’ la tentazione che viene anche a noi, ad ogni settembre.

Quando le giornate cominciano ad accorciarsi e le sere ad allungarsi; quando facciamo fatica a non far sbiadire il ricordo dell’estate, del mare, delle vacanze, delle amicizie, degli amori; quando tutto ricomincia e cosa contiene quel “tutto”?Forse un po’ di ansia, di preoccupazioneper l’inizio di qualcosa di nuovo. Viene sempre un settembre; non solo ogni anno, ma nella nostra vita. Il tempo di lasciarsi alle spalle l’estate, con quanto di felice o di triste c’è stato, e di ricominciare. Allora, viene da dire: «Wake me up when september ends».

Ma davvero vogliamo chiudere gli occhi e perderci settembre? Davvero vogliamo dormire, mentre la vita scorre, mentre la natura prende nuovi e infiniti colori? Vogliamo lasciare che siano altri a vivere al posto nostro, mentre noi ce ne stiamo sul divano a guardare qualche sbiadita serie Tv o con gli occhi persi nello schermo di unosmartphone? L’amico vero è quello che, quando noi gli diciamo «Svegliami quando settembre è finito», ci butta giù da divano e ci dice: «Svegliati ora!».Svegliati ora, che comincia una nuova opportunità. Sì, perché l’anno scolastico che inizia è una opportunità.

Opportunità di conoscere, persone prima di cose. E soprattutto, di conoscervi, di mettervi alla prova e di maturare. Opportunità di conquistare - e non (solo) la ragazza o il ragazzo- ma la vita. Lasciate perdere la mediocrità nella quale la società vi vuole imprigionare. Alzatevi al di sopra della banalità del male che attira; del rifiuto del dialogo; dalle tristi relazioni che ci incastrano, solo virtuali, senza carne e sangue; della chiusura all’altro.

C’è una parola che voglio lasciarvi, all’inizio di questo anno scolastico. È del beato John Henry Newman, docente per lunghi anni all’Università di Oxford, chediceva: «O sarete voi a conquistare il mondo, o il mondo vi conquisterà». Cari ragazzi, è tempo per voi di essere “supereroi”! Il nostro tempo ha bisogno di voi, non perché siete il futuro maperché siete il presente.E a questo vi serve la scuola: ad allenarvi alla vita.

E allora…svegliatevi, ora, prima che settembre finisca, perché la vita è adesso. Prendete lo zaino, i libri e uscite a conquistare il mondo.

Vi aspetto tutti il 13 settembre - alle ore 19,00 - nella Chiesa di “Sant’Agostino” ad Ariano per incontrarci all’inizio del nuovo anno scolastico.