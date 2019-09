Calcio over 35: Ariano protagonista a Milano In caso di vittoria, la città del tricolle affronterà in Africa la finale mondiale

Calcio over 35, Ariano Irpino protagonista a Milano per la finale nazionale del campionato mondiale di calcio A5. Domenica mattina la città del Tricolle sarà rappresentata dalla squadra Liberty Calzature. Ariano affronterà Bergamo, Aosta e Ivrea.

Direttivo del campionato over 35 e tifosi in fibrillazione per una partita che potrebbe portare, in caso di vittoria, la città di Ariano in Africa, per la finale mondiale. Nello scorso mese di giugno, grazie al direttivo del campionato Over 35, Ariano è stata selezionata insieme ad altre città italiane per organizzare una tappa del Mondiale Calcio A5 amatoriale. (Foto dal Web Brenta sport club).