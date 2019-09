Il premio Nobel per la medicina Timothy Hunt ad Ariano Oggi la lezione a Biogem al Meeting Le Due Culture

Conclusa la terza giornata dell’XI edizione del Meeting Le Due Culture, organizzato da Biogem nella sua sede di Ariano Irpino e quest’anno intitolato: “Sapiens e…oltre”.

Grande successo per l’intervento del famoso scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, in dialogo con Antonio Ereditato, che ha aperto i lavori e ha concluso con la lettura di un suo toccante racconto sul terremoto del 1980. Sono seguite le riflessioni sulla medicina bionica, la ricostruzione in 3D del corpo umano, il legame tra innovazioni tecnologiche e crescita economica, e le prospettive future dell’umanità. Quest’ultimo tema è stato analizzato da Giuseppe Remuzzi, nefrologo di fama internazionale, premiato quest’anno con il Premio letterario Le Due Culture intitolato a Maria Antonia Gervasio.

Il meeting prosegue oggi pomeriggio con l’intervento di Vilberto Stocchi su Il ruolo dell’esercizio fisico nella prevenzione delle malattie e nel miglioramento della qualità della vita, il dialogo tra Michel Troper, Cesare Pinelli e Cesare Salvi su Diritto, Stato e Politica nel postumanesimo, l’intervento di Iain Mattaj su Encouraging collaboration, interdisciplinarity and internationality in Italy and European science ed infine la lezione del Premio Nobel per la Medicina 2001 Timothy Hunt su Succeeding in Science.