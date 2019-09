Sud motor expo 2019: si parte Ariano Irpino, Centro Fieristico della Campania, località Casone, 13-14-15 settembre 2019.

Venerdì mattina alle ore 10.00 presso il Centro Fiere della Campania ci sarà la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Sud Motor Expo.

Numerose le novità di quest'anno a partire dal Pit Stop della Ferrari per proseguire con diversi simulatori d'avanguardia. Ricco il parco auto in esposizione.

Alla cerimonia d'inaugurazione nella sala convegni del Centro Fieristico saranno presenti il Segretario Nazionale dell'Aci Gerardo Capozza, il comandante della Polstrada di Avellino Renato Alfano, il Capo di Gabinetto della Presidenta del Consiglio Regionale della Campania Dimitri dello Buono, il Presidente della Provincia Domenico Biancardi, il Presidente della Comunità Montana Giuseppe Leone, il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, il Presidente dell'Aci di Avellino Stefano Lombardi, il Presidente dell'Aci di Benevento Lia La Motta Stefanelli ed il Presidente dell'Associazione Giuda la Tua Vita Alberto Scaperrotta. Quest'anno la madrina della manifestazione sarà la modella, showgirl ed attrice cubana Ariadna Romero.

L'associazione Guida la Tua Vita Onlus si prefigge lo scopo di diffondere la cultura della Guida Sicura e la prevenzione degli incidenti stradali; opera da più di dieci anni portando avanti numerose iniziative dedicate ai più piccoli nelle scuole ed agli adulti con manifestazioni nelle piazze di numerose città italiane. Dopo anni d'esperienza itinerante, l'anno scorso a settembre abbiamo organizzato la prima edizione del Sud Motor Expo.

Si tratta di un evento che attira visitatori in Irpinia dalle 4 Regioni limitrofe alla Provincia di Avellino che, sullo sfondo della prevenzione degli incidenti stradali, si propone come una kermesse dedicata al mondo dei motori a 360 gradi.

Si svolge nel moderno Centro Fiere della Campania ad Ariano Irpino con 5.000 mq di esposizione al coperto e 15.000 esterni con spettacoli motoristici e dimostrazioni di guida sicura.

La manifestazione di quest'anno si svolgerà il 13, 14 e 15 settembre 2019. Ogni anno allestiamo una pista per macchinine elettriche (con incroci, rotonde, strisce pedonali, stop, semafori) dedicata ai bambini delle scuole elementari. Qui insegniamo, giocando, i primi rudimenti essenziali del codice della strada. Semplici informazioni che serviranno ai bambini per essere pedoni più consapevoli e ciclisti che conoscono alcuni segnali stradali essenziali. In più organizziamo per i ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori delle dimostrazioni di guida sicura, in particolar modo con degli stuntman professionisti facciamo dimostrazioni di incidenti tra un'auto ed un motorino simulando un impatto con il motociclista che ha il casco allacciano ed uno con il motociclista con il casco slacciato.