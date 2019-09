Moto in corsia. Fioriello:I bimbi del Pausilipon veri campioni Anche una delegazione Amdos Ariano in ospedale per l'evento con i campioni

Emozioni e sorrisi in corsia. Dall’Irpinia con amore per donare gioia ai piccoli pazienti del Santobono Pausilipon sono arrivate anche delle centaure speciali nel reparto: le donne dell’AMDOS Ariano che, è il caso di dirlo, hanno scaldato i motori aspettando la sesta Camminata Rosa di domenica, per combattere il cancro al seno. Un successo l’evento “Mototerapia al Pausilipon”, avvenuta ieri pomeriggio prima all’esterno e poi nel reparto di oncoematologia del presidio ospedaliero di via Posillipo.

A tirarli su di morale, a trasferirgli gioia e speranza e a distrarli da cure estenuanti e limitazioni post operatorie ci ha pensato il Team DaBoot di Vanni Oddera, campione mondiale di freestyle motocross che ha scelto di mettere la propria passione al servizio degli altri, portando negli ospedali l’emozione della moto. Per l’occasione i motociclisti professionisti Alvaro Dal Farra, Massimo Bianco Bianconcini, Andrea Bof e Davide Zilio hanno regalato prima un momento di acrobazie all’esterno del presidio con le moto a scoppio e, successivamente, con quelle elettriche sono entrati in reparto per uno spetta- colo di freestyle. In sella anche i piccoli pazienti del Pausilipon, primi attori di uno show che ha regalato loro grande emozione e soprattutto divertente. «I veri campioni sono loro». Ha detto Oddera. E anche una delegazione delle donne Amdos e Amos irpine ha voluto esserci. “Guido la moto da anni - spiega la presidente Amdos Ariano Emilia Fioriello - ogni volta provo gioia e un gran senso di libertà. Credo che con questa giornata siamo davvero riusciti a regalare un po’ di spensieratezza a questi piccoli eroi di ogni giorno, che lottano per la vita con incredibile forza e coraggio”.