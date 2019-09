Ariano, Sud Motor Expo: c'è la punta di diamante della Polizia La manifestazione che coinvolge diverse regioni è in programma fino a domenica 13 settembre

La Lamborghini Huracán, punta di diamante della Polizia di Stato è approdata ad Ariano Irpino, in occasione del Sud Motor Expo, l'evento nazionale, organizzato dal poliedrico Alberto Scaperrotta, presidente dell'associazione onlus Guida La Tua Vita, da anni impegnata, soprattutto nelle scuole e nelle piazze dei giovani, per promuovere la prevenzione in tema di sicurezza stradale e combattere la triste piaga degli incidenti legati soprattutto all'assunzione di alcol e droga.

Accanto alla Lamborghini il Questore di Avellino Sergio Botte, il comandante della Polizia Stradale di Avellino Renato Alfano e di Grottaminarda Angelo Barbato, il dirigente del Commissariato di Polizia di Ariano Irpino Maria Felicia Salerno, il Prefetto di Avellino Maria Tirone e numerose autorità civili e militari, tra cui spicca la presenza dell'Esercito Italiano.

La perla della Polizia di Stato è utilizzata soprattutto per il trasporto urgente di sangue ed organi e dotata di sistemi all'avanguardia che consentono di documentare le attività di controllo su strada.

Numerose le novità di quest'anno a partire dal Pit Stop della Ferrari per proseguire con diversi simulatori d'avanguardia. Ricco il parco auto in esposizione.

Si tratta di un evento che attira visitatori in Irpinia dalle 4 regioni limitrofe alla Provincia di Avellino che, sullo sfondo della prevenzione degli incidenti stradali, si propone come una kermesse dedicata al mondo dei motori a 360 gradi.

Si svolge nel moderno Centro Fiere della Campania ad Ariano Irpino con 5.000 mq di esposizione al coperto e 15.000 esterni con spettacoli motoristici e dimostrazioni di guida sicura.

La manifestazione di quest'anno si svolgerà a partire da oggi 13, fino a domenica 15 settembre 2019.

Tagli del nastro affidato a Gerardo Capozza, Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri Vicario Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze e segretario generale nazionale Aci:

"E' un evento straordinario e di grande rilevanza sociale. Oggi come sapere, i nostri figli, se non vengono adeguatamente catechizzati sui rischi e pericoli, i danni incalcolabili che possono verificarsi, legati anche all'abuso di alcol e all'assunzione di droghe sono ben noti. Quindi solo attraverso una adeguata prevenzione non possiamo salvare tante vite umane. I dati purtroppo relativi agli incidenti mortali lungo le strade sono sempre più allarmanti."