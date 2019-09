Finanziato il secondo asilo nido. Gambacorta: "Merito nostro" Nasce una nuova struttura per le famiglie. l'ex sindaco rivendica la paternità del progetto

In una regione come la Campania ultima in Italia per l'offerta di asili nido alle famiglie, Ariano Irpino va in controtendenza e tra poco ne avrà addirittura due. Un servizio pubblico essenziale che apre nuove possibilità per i piccoli finora rimasti esclusi che sono stati costretti a frequentare strutture private. A rendere pubblica la notizia è stato l'ex sindaco della cittadina del tricolle, Domenico Gambacorta, con un post sulla sua pagina facebook.

Gambacorta rivendica con orgoglio questo risultato: “Una notizia che ci riempie di soddisfazione. Il progetto ideato, presentato e approvato dalla Giunta Gambacorta, che a Febbraio 2019, era stato ammesso a finanziamento dalla commissione regionale, ora potrà partire. Due obiettivi raggiunti: nasce il secondo asilo nido Comunale ad Ariano Irpino dopo "I Nanerottoli" venendo incontro alle esigenze delle famiglie. E si completa un intero piano dell'edificio scolastico di contrada Orneta, con un investimento di 300.000 euro”.

Un risultato ancor più degno di nota se si pensa che il sistema del finanziamento per gli asili nido finora è stato soggetto a regole paradossali per cui venivano distribuite le risorse solo a quelle regioni che i nidi già li avevano. Aprire asili nido in realtà interne come quella di Ariano Irpino inoltre ha una ulteriore funzione sociale. Di supporto ai genitori che lavorano (e soprattutto alle madri) e di incentivo alla natalità che in certe aree dell'Irpinia ormai rasenta lo zero da troppi anni.