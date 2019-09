Tac fuori uso al Frangipane di Ariano: è caos Appello urgente alla direzione generale dell'Asl: "Fate presto"

E' caos all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino dove la lunedì scorso la Tac a causa di un secondo guasto avvenuto nel giro un mese, risulta essere fuori uso.

L'importante apparecchiatura è ferma con tutte le conseguenze immaginabili nelle attività di soccorso ai pazienti soprattutto politraumatizzati. Esami bloccati e medici impotenti. Un disservizio che sta mettendo in serie difficoltà anche la macchina dei soccorsi del 118.

Le due ambulanze medicalizzate di Ariano Irpino e Grottaminarda, in caso di emergenze serie si vedranno costrette a trasportare direttamente i pazienti in altre strutture, come Sant'Angelo dei Lombardi, Avellino, Benevento o Foggia, a seconda delle località presso le quali verranno effettuati i vari interventi.

Negli anni scorsi la Tac in dotazione al pronto soccorso aveva alleviato i disagi, o meglio si era resa preziosissima in caso di guasti, ma a quanto pare non è più presente, essendo stata trasferita in altra sede. La speranza è che il servizio possa essere ripristinato al più presto onde evitare conseguenze gravi, ritardi nei soccorsi ai pazienti e conseguenze serie ad una macchina così operativa ed efficiente sul territorio, quale quella del 118.