Francesca, la situazione è disperata. Carpignano prega Al Rummo sono drammatiche le condizioni della ventenne rimasta coinvolta nell'incidente nel Sannio

La Valle Ufita, l’Irpinia intera prega. Dopo la tragedia di ieri notte sulla telesina alle porte di Benevento, dove Rocco Guarino , celebre ristoratore di Carpignano, e suo nipote Lorenzo sono morti in un violento schianto contro un tir sulla statale. (nella foto lo zio e il nipote morti, ndr)

Ora si prega per Francesca, la sorella di Lorenzo. La ventenne era in auto con loro. Stavano tornando da Roma erano diretti a Grottaminarda, dopo una vacanza a Barcellona. Ieri sera una veglia di preghiera ha accompagnato lo scorrere della notte più dolorosa per la piccola comunità di Carpignano. La famiglia Guarino ha le sue attività, il ristorante Paradise e il Regina di Saba, proprio a due passi dal santuario della Madonna Nera di Carpignano. Vita e lavoro, storia di un destino familiare fatto di valori veri e tutto raccolto in quella piccola frazione grottese. Proprio davanti al Santuario si sono riuniti gli amici di Lorenzo e Francesca per pregare per la giovanissima, ex alunna del Parzanese, rimasta gravemente ferita. Ora Francesca, che non sa ancora di aver perso suo fratello e suo zio Rocco nello schianto nel Sannio, è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Rummo del capoluogo Sannita. La prognosi è riservata. La ragazza viene tenuta sotto strettissima osservazione. Intanto nelle prossime ore a Carpignano i suoi amici e parenti hanno deciso di organizzare una fiaccolata per lei, perché possa tornare a casa presto. Molte le iniziative sospese per questo tragico lutto. La morte di Rocco Guarino e suo nipote ha sconvolto la vita di tanti. La sezione locale della Fidapa BPW ed il Comune di Grottaminarda, Assessorato alle Pari Opportunità, hanno deciso di rinviare a data da destinarsi l'ultimo appuntamento previsto per oggi, venerdì 20 settembre alle 18,30, nell'ambito dell'evento: "Le donne e l'amore universale". La comunità è raccolta nel suo dolore. Tanti i post sui social che pregano per la ventenne e ricordano il giovane Lorenzo e suo zio Rocco.

“Ho bisogno di una preghiera alla Madonna Vergine Santissima del Santuario di Pompei e alla Madonna Santissima di Carpignano da parte di tutti per una nostra figlia che lotta per vivere, lotta per la vita. Forza Francesca non mollare, la Madonna è accanto a te. Torna a casa”. Scrive Totò raccogliendo in un post lo stato d’animo collettivo.