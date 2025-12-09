Avellino, terremoto nella notte: scossa 3.0 a Montefredane Torna a tremare la terra in Irpinia, paura nella notte ad Avellino e provincia

Siamo in contatto con la Prefettura: al momento non di segnalano danni a cose o personeScossa di terremoto ad Avellino, torna a tremare la terra in Irpinia. Una scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata dall'Ingv, con epicentro a Montefredane. L'evento tellurico è stato registrato un minuto dopo la mezzanotte dai sismografi dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Il sindaco: siamo in contatto con la prefettura

"Siamo in contatto con la Prefettura: al momento non di segnalano danni a cose o persone". Spiega il sindaco di Montefredane Ciro Aquino.

La sequenza sismica di ottobre

Torna a tremare la terra in provincia di Avellino, dopo la sequenza sismica dello scorso ottobre, con epicentro nello stesso Comune: Montefredane.

La scossa, il tam tam sui social

La scossa è stata distintamente avvertita ad Avellino e provincia, come a Solofra, Atripalda, Grottolella, Pratola Serra, Pratola, Torre Le Nocelle, Aiello del Sabato , Cesinali, Parolise, Serino e in altri comuni della valle del Sabato e non solo. Le segnalazioni sono numerose sui social, dove si è scatenato un comprensibile tam tam. Molti utenti hanno avvertito il sisma anche nel beneventano e nolano.

Le segnalazioni

Dopo la sequenza sismica di fine ottobre nella stessa zona, questa notte la terra ha tremato di nuovo. Numerose le segnalazioni che arrivano in questi minuti alla nostra redazione: Un movimento breve ma molto intenso soprattutto a Montefredane e nei paesi limitrofi . Non risultano danni a cose o persone.

L'evento tellurico

Nello specifico la scossa di terremoto di magnitudo 3.0, si è verificata alle ore 00:01 con epicentro a Montefredane, in provincia di Avellino. La profondità stimata è stata di circa 10.7 Km.