Terremoto a Montefredane, altre scosse nella notte: scuole chiuse il sindaco Aquino: attivato il Coc

Trema la terra in Irpinia. Scossa di magnitudo 3.0 con epicentro Montefredane e il sindaco annuncia: scuole chiuse per precauzione in paese. Altri terremoti si sono registrati nella notte. 17 minuti dopo la mezzanotte un'altra scossa è stata registrata con epicentro a Prata Principato Ultra, di magnitudo 1.3. 18 minuti dopo la mezzanotte un 'altra scossa è stata registrata a Montefredane di magnitudo 1.4, poi 32 minuti dopo la mezzanotte a Prata Principato Ultra, di magnitudo 1.4.

Il sindaco: siamo scossi

Il sindaco Ciro Aquino è in Comune ed è in costante contatto con la prefettura. " È stato attivato il Coc - spiega -..ho firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole e sono in costante contatto con la Prefettura". Aquino in diretta social ammette: siamo scossi e scioccati. I carabinieri stanno già effettuando i primi sopralluoghi. Vi terrò aggiornati anche via social. Sto cercando di tranquillizzare decine di cittadini impauriti".

Dopo la sequenza sismica di fine ottobre nella stessa zona, questa notte la terra ha tremato di nuovo. Numerose le segnalazioni che arrivano in questi minuti alla nostra redazione per una scossa avvertita nitidamente dalla popolazione. Un movimento breve ma molto intenso soprattutto a Montefredane e nei paesi limitrofi . Non risultano danni a cose o persone. Il sisma registrato qualche minuto dopo la mezzanotte anche dall’INGV.