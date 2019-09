Lutto cittadino a Grottaminarda per Lorenzo e Rocco Funerali domani, domenica 22 settembre, ore 16.00 nel Santuario di Carpignano

Il sindaco Angelo Cobino e l'amministrazione comunale, interpreti anche dei sentimenti di tutta la comunità, sono profondamente coinvolti nel lutto della famiglia Guarino - Schirinzi per la tragedia con la quale è improvvisamente terminata la vita terrena di Lorenzo e Rocco.

Un lutto di particolare rilevanza, sentito da tutta la comunità di Grottaminarda e dell'Irpinia. In segno di rispetto e cordoglio sono state sospese tutte le manifestazioni pubbliche promosse o patrocinate dal Comune. Nel giorno dei funerali le bandiere posizionate sugli edifici pubblici saranno esposte a mezz'asta ed in Chiesa sarà presente il gonfalone del Comune listato a lutto. Intanto si continua a pregare per la vita di Francesca. Funerali domani ore 16,00 Santuario Carpignano celebrati dal Vescovo Sergio Melillo.