Grottaminarda,è lutto cittadino.Oggi l'addio a Rocco e Lorenzo Alle 16 i funerali a Carpignano. Il sindaco: siamo distrutti. Preghiere infinite per Francesca

Grottaminarda continua la sua infinita preghiera per Francesca, la ragazza rimasta ferita nel terribile incidente stradale costato la vita a Rocco Guarino, suo zio di 49 anni, e a suo fratello Lorenzo Schirinzi, di 15 anni. Una famiglia distrutta, una comunità lacerata dal dolore.

I medici dell’ospedale Rummo di Benevento non si sbilanciano ma la situazione, per la ragazza che era seduta sul sedile del passeggero al momento del sinistro, è molto grave. Francesca, infatti, è ancora in coma farmacologico. La giovanissima è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. La giovane ventenne era appena rientrata da un viaggio a Barcellona, in Spagna. In paese è stato proclamato il lutto cittadino. Oggi alle 16 i funerali nella Chiesa di Maria Santissima di Carpignano. Ad officiare il rito sarà don Antonio Venuta con il vescovo di Ariano don Sergio Melillo. In un lungo post il sindaco di Grottaminarda dice:

“Il Sindaco e l'Amministrazione comunale, interpreti anche dei sentimenti di tutta la Comunità, sono profondamente coinvolti nel lutto della famiglia Guarino - Schirinzi per la tragedia con la quale è improvvisamente terminata la vita terrena di Lorenzo e Rocco. Un lutto di particolare rilevanza, sentito da tutta la Comunità di Grottaminarda e dell'Irpinia. In segno di rispetto e cordoglio sono state sospese tutte le manifestazioni pubbliche promosse o patrocinate dal Comune. Nel giorno dei funerali previsti per oggi, domenica 22 settembre ore 16,00 presso il Santuario di Carpignano, è proclamato il Lutto Cittadino.

Le bandiere posizionate sugli edifici pubblici saranno esposte a mezz'asta ed in Chiesa sarà presente il Gonfalone del Comune listato a lutto. Intanto si continua a pregare per la vita di Francesca”.