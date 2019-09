Grottaminarda, dolore senza fine: Addio al medico di tutti Dramma nel dramma per la comunità

Grottaminarda oggi è in lutto non solo per la tragica ed amara scomparsa di Rocco e Lorenzo, ma anche per il prematuro ed inaspettato decesso del Dottor Mario Morelli, avvenuto questa notte. Un dramma nel dramma per una comunità che stenta a riprendersi dal tragico decesso di zio e nipote, e che ora prega per le sorti della giovane Francesca, sorella del 15enne e nipote del noto ristoratore di Carpignano. A darne notizia la pagina social Grottaminarda nel mondo, che in un lungo post ricorda l'uomo e il professionista.

"Una notizia che ha lasciato increduli tutti coloro i quali hanno avuto il piacere e l'onore di conoscerlo e frequentarlo, sia umanamente che professionalmente. Un Medico preparato, competente, scrupoloso, professionale. Sempre attento alle novità, curioso e disponibile con tutti coloro i quali frequentavano il suo studio. Ma anche una Persona estremamente perbene, corretta, semplice e stimata da tutti i grottesi. Per me era anche un caro amico, e ne ricorderò sempre il sorriso, l'umiltà, la cordialità, l'estrema educazione e la grande gentilezza. Giungano ai suoi familiari le nostre più sentite condoglianze. Mario, dovunque tu sia in questo momento, che la terra ti sia lieve.