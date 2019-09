Francesca e il suo sogno spezzato di diventare un medico La ventenne è morta ieri dopo 5 giorni di coma. Musica e canto le sue passioni

Una strage infinita sulle strade campane. Cinque morti in pochi giorni. Solo poche ore fa un 50enne è morto in un frontale sulla Cilentana. Ieri il dramma in Irpinia. Non ce l'ha fatta Francesca Schirinzi la ragazza di 20 anni di Grottaminarda che giovedì scorso era rimasta coinvolta, insieme allo zio Rocco Guarino (49 anni) e al fratello Lorenzo (15 anni) morti sul colpo, nell’incidente lungo la strada statale Telesina, alle porte di Benevento. La loro auto, una Mercedes, si era scontrata frontalmente con un tir.

Dopo 5 giorni di ricovero nel reparto di Neurorianimazione dell'ospedale Rummo, la ventenne è stata dichiarata morta cerebralmente. Sale a tre, quindi, il bilancio delle vittime.Troppo gravi le lesioni cerebrali riportate nello schianto e nonostante le cure senza sosta profuse dai medici del Rummo nel reparto di neurorianimazione Francesca Schirinzi è stata dichiarata morta nel pomeriggio di ieri. Sei ore di indagine, quelle impiegate dalla commissione riunitasi per il caso, per accertare il decesso.

Canto e musica le passioni di Francesca. Sui social sono tanti i video delle sue esibizioni canore. Sabato scorso avrebbe dovuto cantare al matrimonio della sue insegnante. Dopo essersi diplomata al “Parzanese” di Ariano Irpino, lo stesso liceo frequentato da Lorenzo, Francesca si era iscritta per inseguire il sogno del- la laurea in medicina e chirurgia all’università di Ferrara. Intanto, proseguono le indagini coordinate dalla Procura di Benevento per fare piena luce sulle reali cause che hanno determinato il violento impatto tra la Mercedes, condotta da Rocco Guarino, e l’Iveco Stralis condotto da un autotrasportatore 65enne originario dell’Albania.

Ora si aspetta che la salma Francesca torni a casa per poter dare l’ultimo saluto alla giovanissima morta dopo 5 giorni di agonia. Intanto oggi nel comune di Montefredane sarà lutto cittadino. Si terranno alle ore 16 nella chiesa madre del comune i funerali di Gianluca Puorro, il ventottenne morto in tragico schianto all’alba di sabato a Salerno. Lo schianto in via Ligea a Salerno, proprio nel giorno dei festeggiamenti del santo patrono, San Matteo. A bordo della vettura, 5 giovani. Feriti, ma in modo non grave, due ragazzi.

Sono invece ricoverate all'ospedale Ruggi di Salerno in rianimazione e chirurgia d'urgenza le due amiche Angela e Angelica. “Siamo distrutti – a dirlo è il sindaco Valentino Tropeano - nel giorno del funerale del nostro Gianluca sarà proclamato il lutto cittadino. Era un ragazzo meraviglioso”.