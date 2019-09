Tragedia di Carpignano.Le Vibrazioni:vi abbracciamo con dolore Il post sul social

Una tragedia senza precedenti. Tre morti, due famiglie distrutte. Un lutto tanto tragico da arrivare dritto al cuore di tutti. Anche i musicisti de Le Vibrazioni hanno voluto manifestare il loro dolore per la tragica fine di Francesca e Lorenzo Schirinzi, due fratelli morti in un tragico schianto alle porte di Benevento, con il loro zio adorato Rocco Guarino. Francesca è stata dichiarata morta ieri, dopo avere lottato per 5 giorni. Dopo il loro concerto a Grottaminarda il 21 agosto, in occasione del Festone, erano stati a cena a Carpignano, presso il “Paradise”, lì avevano conosciuto le famiglie Guarino e Schirinzi. Lorenzo e Francesca, appasionati di musica, avevano anche voluto una foto con il leader de “Le Vibrazioni”, Francesco Sarcina.

Nei giorni scorsi l’artista saputo dell’incidente ha seguito fino all’ultimo le sorti di Francesca, sperando, come tutti, che potesse salvarsi almeno lei, quella ragazza così giovane e bella. Poi il tragico epilogo lo ha scolvolto ed ha voluto a nome personale, degli altri componenti del gruppo e di tutto lo staff, esprimere attraverso un post su Instagram la sua vicinanza alla famiglia dei poveri ragazzi e dello zio Rocco, vittime di un tragico incidente sulla Telesina giovedì scorso.

“Basta una frazione di secondo e la vita, per come la conosciamo fino a quel momento, diventa un’altra. Non serviranno queste mie parole a colmare il vuoto infinito nei cuori di chi ama questi ragazzi, non serviranno le lacrime da padre per dire che non c’è dolore più grande di perdere i propri figli. E non servirà dire che sono vicino alla famglia, perchè il dolore che proveranno in questo momento è indescrivibile e implacabile. Ma voglio comunque abbracciarvi con sommesso dolore e tanta vicinanza. Da parte mia, delle Vibrazioni e del nostro Staff, vi siamo vicini con tutto il nostro cuore, perchè a parte il lavoro che facciamo, siamo esseri umani, uomini, genitori. In un incidente stradale, Francesca 20 anni, Lorenzo 15 e lo zio Rocco, perdono la vita. Che il Grande Spirito vi accolga con tutto il suo immenso Amore!”.