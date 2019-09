Ariano: Polo alberghiero ci siamo. Gambacorta: presto i lavori Fra poco più di un mese stipula del contratto e si potranno iniziare i lavori

Il progetto prende l'avvio. Una grande rivoluzione per l'entroterra campano, che punta alla formazione nel comparto della ricezione turistica e sviluppo agroalimentare. Una notizia che arriva direttamente dal centro storico di Ariano Irpino. A darla il già sindaco del Tricollle ed ex presidente della Provincia di Avellino, Domenico Gambacorta via social.

«Ci siamo! - spiega Gambacorta sul suo profilo social Gambacorta - Un lavoro duro e complicato all’insegna dell’innovazione e della trasparenza.

Un concorso di progettazione internazionale. Una Commissione di gara formata da docenti di prim’ordine. Progettisti che in meno di dodici mesi hanno consegnato la versione esecutiva di quello che sarà il Polo Scolastico Alberghiero e Agroalimentare nel Centro Storico di Ariano Irpino.

Rup e Commissione di gara che hanno lavorato quattro mesi per arrivare all’aggiudicazione della gara dei lavori.

Un risparmio di oltre 1.200.000 di euro rispetto agli 8.164.000 previsti inizialmente!

Fra poco più di un mese stipula del contratto e si potranno iniziare i lavori.

Orgoglioso di quello che ho fatto da Presidente della Provincia che ha finanziato l’opera e da Sindaco della Città per raggiungere questo risultato».