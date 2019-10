Moda e talenti: Ariano trionfa in Spagna Finali dell'International Beauty Contest: "The Best Model Of Europe"

L'Irpinia brilla in Spagna, a Lloret De Mar alle finali dell'International Beauty Contest "The Best Model Of Europe". Patron dell'evento Rosario Stagno noto stilista. Nell'ambito del concorso, per il terzo anno consecutivo, la Regione Campania il cui coordinatore è l'arianese Angelo Lepore ha portato a casa entusiasmanti successi.

Ariano Irpino in modo particolare ha trionfato collezionando ottimi risultati. Ma andiamo con ordine:

Categoria models:

Francesco Pio Castagnozzi (Ariano Irpino) ha collezionato i seguenti titoli:

1° posto finali Nazionali. 2° posto finali Internazionali. Aggiudicazione fascia dello Sponsor "Professione Militare".

Ed ancora:

5° posto Finali Nazionali: Loris Belluoccio (Ariano Irpino) e aggiudicazione fascia dello sponsor "Impacto Extremo". Aggiudicazione fascia "The Best in catwalk" Emanuele Porcelli (Benevento). Fascia "Star of Europe" Nicola Lepore (Ariano Irpino). Fascia "Volkswagen Fashion Week" Alfonso Pascuccio (Ariano Irpino).



Categoria Teens:

Titolo "Angel of Europe" Natasza Lauria.

Categoria Kids:

Fascia "European Beauty": Karol Lanza. Fascia "The Best Summer Wear": Nicole Lanza

Titolo "Angel of Europe" Manila D'Alessio.

Il prossimo anno, Francesco Pio Castagnozzi sarà di nuovo a Lloret De Mar per cercare di trionfare e arrivare primo alla selezione internazionale.

Dunque un traguardo importante per la città di Ariano Irpino, sotto i riflettori del mondo, salutato con grande soddisfazione dall'assessore Massimiliano Alberico Grasso il quale si congratula con tutti i partecipanti e le loro famiglie a nome dell'intera amministrazione comunale.