Ariano, avvio della medicina trasfusionale al Frangipane Buona sanità, ancora un tassello importante per l'ospedale del tricolle

Dal primo ottobre è attiva presso il polo ospedaliero “Frangipane” di Ariano Irpino la sezione di medicina trasfusionale, come articolazione funzionale del Simt (servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale) di riferimento dell’azienda ospedaliera Moscati di Avellino.

A seguito della soppressione del Sit nell'ottobre del 2016, l'azienda sanitaria locale ha ottenuto dalla Regione l'autorizzazione alla realizzazione presso il polo ospedaliero di Ariano irpino di una sezione di medicina trasfusionale, così da poter gestire in autonomia e provvedere all’assegnazione ed erogazione del sangue richiesto dalle strutture sanitarie del territorio.

“Si tratta di un risultato importante per l’ospedale di Ariano e per tutta l’area – afferma il direttore generale, Maria Morgante – che nel 2016 aveva visto la soppressione di un servizio strategico per la popolazione. In questo modo Ariano riacquista un’autonomia nella raccolta e gestione del sangue e diventa riferimento anche per le altre strutture sanitarie collegate”.