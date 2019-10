Rifanno la segnaletica e passano la vernice sul gattino morto A Frigento

Un gattino morto lasciato sull'asfalto della strada statale 303, in Irpinia, è stato in parte ricoperto dalla vernice per tracciare la striscia di mezzeria della carreggiata. Gli operai addetti al rifacimento della segnaletica non avrebbero tenuto conto o forse non visto il cucciolo probabilmente investito da un'auto. E con il macchinario in azione per disegnare la linea continua hanno verniciato parte della carcassa. Un fatto che ha indignato la comunità di Frigento e lo stesso sindaco Carmine Ciullo. : “Il Comune non ne sapeva nulla – afferma – . E’ una cosa vergognosa quello che è stato fatto. I lavori sono stati affidati dall’Anas ad una ditta. Appena ho appreso la notizia, verso le 14, ho immediatamente telefonato all’Anas. Anche loro non sapevano nulla, evidentemente è stata la sciatteria di qualche operaio. Invece di andare avanti nei lavori, bene avrebbero fatto ad avvertire il Comune o l’Asl, per rimuovere l’animale”.

A postare le foto sul social è stato Giuseppe Caggiano, un cittadino che ha fotografato l'accaduto.