Lei gli dona il pane e lui lo butta tra i rifiuti Gesto ignobile davanti al Maxistore Decò di Ariano Irpino compiuto da un giovane di colore

Una donna mossa da compassione gli dona il pane e lui in risposta, appena lei si allontana, lo butta in un contenitore, tra i rifiuti. (La foto è reale, scattata da noi).

E' successo davanti all'ingresso del Maxistore Decò di Ariano Irpino nel Rione Martiri. Protagonista di questo squallido gesto, un giovane di colore, non facente parte dello Sprar di Ariano Irpino ma proveniente da fuori, intento a chiedere l'elemosina spesso in questa zona o nella Valle del Calore. Alla donna forse era sembrato più giusto regalargli una panella appositamente acquistata per lui, al posto di qualche spicciolo. Si accorgerà del suo bel gesto finito tra i rifiuti solo leggendo questo articolo. Il pane è stato raccolto da noi stessi e lasciato su un tavolino del bar. Chissà quante persone disagiate, forse neppure così distanti da qui, ne avrebbero avuto davvero bisogno.

Ci piace ricordare in proposito un passaggio dell'intervento di Marco Tarquinio su Avvenire proprio in riferimento al pane buttato: "Il pane, è davvero importante nella nostra cultura civile e religiosa. E il suo spreco è un potente e specialissimo scandalo dentro il gigantesco scandalo dello spreco alimentare che caratterizza società come la nostra. Una società che - nonostante l’impoverimento di larghi strati della popolazione italiana ed europea nell’ultimo decennio - continua a essere parte integrante di quel quinto del mondo che consuma i quattro quinti delle risorse globali. Il «cibo sprecato» - ci ha ricordato con accorata chiarezza papa Francesco sin dall’inizio del suo pontificato - è sempre «cibo rubato ai poveri». Ricordo sempre il modo con cui mia nonna Luigia metteva religiosamente in tavola il pane quotidiano nella nostra casa di Assisi. Ero molto piccino, ma le sue parole mi si sono come scolpite nella mia memoria: "Mai rovesciata, Marco, mai rovesciata. Anche questa pagnotta è il volto di Gesù".