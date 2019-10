Caso Protezione Civile Vallo di Lauro: Regione sotto accusa L'affondo di Giuseppe Rubinaccio

«Siamo difronte all’ennesima schizofrenia di una regione che invece di tutelare e salvaguardare il territorio dalle catastrofe naturale e ambientale pensa di destinare parte di questa struttura all’Asl di Avellino. Questi presidi della Protezione Civile partoriscono e sono degli avamposto per servizi di tutela ambientale e territoriale, visto che i nostri territori sono vittime di ferite gravi da alluvioni e calamità idrogeologiche. La regione Campania dà parte di questa struttura in comodato d uso per dieci anni all’Asl di Avellino, una delibera che ha due pesi e due misure. Asl di Avellino è proprietaria di un intero immobile che oggi versa del degrado abbandono e incuria da diversi anni, una vera e propria cattedrale nel deserto parco degli Ulivi. Si pensa a collegare l’Asl di Avellino in strutture che dovrebbero essere dei volani di tutela ambientale dei nostri posti. Ancora una volta ci troviamo difronte una Regione Campania che non è in grato di risolvere i problemi e di dare le giuste risposte ai nostri territori martoriati e funestato dal dissesto idrogeologico».

Il documento:

Oggetto legislativo N.1 gennaio 2018 articolo 13 comma 1 Cessione in Comodato d’uso gratuito di parte del Presidio di Lauro all’Asl di Avellino. Propone e la Giunta in conformità e a voto, unanime delibera per motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente, di dare indirizzo che venga disposta la cessione in comodato d’uso gratuito da parte del Presidio Territoriale sito c/o Area Pip del Comune di Lauro all’Asl di Avellino per un periodo di dieci Anni, eventualmente prorogabili come da stralcio planimetrico trasmesso.

Con una nota protocollo 20895 del 12/07/2019/ in quanto struttura operativa del servizio nazionale della protezione Civile, specificatamente individuata all’articolo 13/ comma 1 del decreto legislativo numero 1 del 2 gennaio 2018 codice della protezione Civile .