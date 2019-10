Nuovi standard di qualità per i Musei della Campania Sistema Museale Nazionale, si parte da Avellino

Da domani 9 ottobre al 13 novembre 2019 una serie di seminari, promossi dalla Regione Campania e curati da Mediateur, racconteranno l’ambizioso progetto ministeriale di creare una rete nazionale tra musei e luoghi della cultura pubblici e privati, analizzandone le opportunità e gli impatti sui musei regionali e più in generale sui sistemi culturali locali. Gli incontri, uno per ogni provincia campana, illustreranno le azioni intraprese a livello regionale per sostenere l’adesione dei musei locali al Sistema, attraverso un aggiornamento dei propri standard di qualità.

Si parte domani - 9 ottobre - ad Avellino presso il Museo Irpino-Carcere Borbonico, proseguendo al Museo del Sannio di Benevento il 16 ottobre e quindi al Museo campano di Capua il 23 ottobre. Il tour prosegue a Salerno presso il Museo Archeologico Provinciale il 30 ottobre, per concludersi al Palazzo Reale di Napoli il 13 novembre. I seminari, realizzati con il patrocinio di ICOM Italia e delle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno e in collaborazione con il Polo Museale della Campania, sono rivolti a tutti i rappresentanti delle istituzioni culturali campane, in particolare a direttori e funzionari dei musei, amministratori locali, responsabili amministrativi, e in generale a tutti gli attori dell’offerta culturale regionale pubblica o privata. Per informazioni e iscrizioni: www.museinforma.it

Programma del seminario di Avellino presso Museo Irpino Carcere Borbonico:

Ore 09.30 registrazione partecipanti, ore 09.45 saluti istituzionali Domenico Biancardi Presidente Provincia di Avellino, ore 10.00 interventi Anita Florio Regione Campania dirigente promozione e valorizzazione musei e biblioteche. Il percorso della Regione Campania verso il sistema museale nazionale Marianella Pucci Mediateur commissione sistema museale nazionale. Il Sistema museale nazionale: finalità, strumenti e opportunità. Ore 10.45 focus valutazione degli standard di qualità, esercitazione con i partecipanti. Ore 12.45 conclusioni Federico Lomolino Regione Campania Promozione e valorizzazione musei e biblioteche. Riconoscimento regionale e accreditamento al sistema museale. Elena Quaranta Regione Campania promozione e valorizzazione musei e biblioteche. Standard museali e livelli uniformi di qualità. Ore 13.30 chiusura lavori.