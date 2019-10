Contratto nazionale forestali: tavolo negoziale all'Uncem Prospettive, certezze, e organicità a un settore strategico per la crescita dell'Italia

Si è insediato a Roma, nella sede dell'Uncem, il tavolo negoziale per la ripresa del nuovo contratto nazionale forestali. A coordinarlo, il vicepresidente nazionale Uncem, Vincenzo Luciano. Presente Alessandra Stefani, direttore generale del settore foreste al Mipaaf, i segretari nazionali di categoria e i rappesentanti delle coopetative ed aziende private del settore.

"Si riparte, finalmente, dopo tanti anni di attesa, per dare dignità ai lavoratori e a un comparto fondamentale per la tenuta e il rilancio dei nostri territori - evidenzia Vincenzo Luciano -. Si apre una nuova stagione contrattuale con al centro salario, formazione, tutele, in uno scenario normativo innovativo, che ha la base nel codice forestale nazionale, e in una nuova e positiva consapevolezza del ruolo delle foreste, e di chi ci lavora, per il Paese.

Uncem coordinerà il tavolo, con grande senso di responsabilità per dare prospettive, certezze, e organicità a un settore che è sempre più strategico per la crescita dell'Italia".