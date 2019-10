X Factor: avanza Gabriele Troisi, scelto da Mara Maionchi L'irpino strappa una delle cinque "sedie" con "Talk Is Cheap" di Chet Faker

"Buonasera. Sono Gabriele Troisi. Ho quasi 28 anni. Sono di Solofra, in provincia di Avellino. E basta". Al Bootcamp, la seconda fase di X Factor, il pianista irpino - che aveva strabiliato ai provini ottenendo quattro sì da parte dei giudici con "Rose Viola" di Ghemon - si presenta così con un finale di intro sul palco che richiama al giudice Sfera Ebbasta. Questa volta, Troisi interpreta "Talk Is Cheap" di Chet Faker. Una esibizione che strappa nuovamente gli applausi convinti del pubblico e l'approvazione dei giudici. In primis, ci sono i complimenti di Samuel, il frontman dei Subsonica, ma anche di Malika Ayane.

Mara Maionchi, chiamata in serata a scegliere, si ritrova a dover liberare una sedia per far accomodare Gabriele Troisi. Salta Flora Cavina che lascia spazio all'irpino. Sono, quindi, Gabriele, Marco, Tomas, Eugenio e Nicola i cinque "over" di Mara Maionchi che ha chiuso i Bootcamp di X Factor 13.

Foto: screenshot da Sky Italia