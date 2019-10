Asl Avellino: chiusura momentanea sportelli anagrafe Lo stop fino al 14 ottobre causa lavori per aggiornamenti

L’Asl di Avellino comunica che fino al prossimo 14 ottobre non saranno attivi gli sportelli informatici anagrafe, scelta e revoca ed esenzione dei distretti sanitari sul territorio provinciale per l’aggiornamento del piano sinfonia dell’Asl di Avellino, progetto per la realizzazione delle anagrafi sanitarie regionali e dell’integrazione dei flussi informativi sanitari nell’ambito del sistema informativo sanita` campania sinfonia. Il 15 ottobre prossimo dalle ore 8.00 gli sportelli saranno attivi e aperti al pubblico.