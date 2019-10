"Scricchiolii in maggioranza? Gossip. Vigilerò sugli appalti" Festa torna sulla visita di Morra e sulle astensioni di ieri in consiglio comunale

Ieri un altro segnale di risposta arrivato dallo Stato per contrastare l'offensiva criminalità ad Avellino. Il presidente della Commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra ha incontrato il procuratore Rosario Cantelmo: "E stato consentito a chi non rispetta le regole di acquisire potere in città, sono soprattutto le omissioni che favoriscono il malaffare".

Il deputato pentastellato Michele Gubitosa si rivolge anche al sindaco Festa: “Lo esorto ad accettare il Protocollo di Legalità in materia di appalti. Il primo cittadino, il giorno dopo, si dice pronto a raccogliere l'esortazione. “Ho già avviato un'interlocuzione con Prefettura e sindacati perchè questa è una priorità. Ricordo che ci sono due atti deliberativi di Priolo su sicurezza urbana e accordi di vicinato che vanno tradotti in concreto al più presto”.

E sui presunti scricchiolii all'interno della sua maggioranza, con le astensioni di ieri in assise dei consiglieri De Vito e Di Sapio sul Summer Fest, Festa non crede sia una diretta conseguenza della querelle a tre tra l’Us Avellino, il primo cittadino e il San Tommaso Calcio. “Questo è solo gossip, la mia maggioranza è solida e coesa. Del resto la votazione ieri è finita 22 a 7”. Le motivazioni dell'astensione saranno altre, non mi va neanche più di tanto di indagare"

Oggi intanto sopralluogo del sindaco e dell'assessore Giacobbe al centro Flipper di Rione Parco che verrà affidato alle Fiamme Oro. “La loro mission è quella di contrastare il disagio sociale, poi capiranno se ci sarà la possibilità di svolgere manifestazioni di livello agonistico anche con i loro atleti ma per ora la struttura, più volte vandalizzata, sarà controllata adeguatamente e a servizio della comunità avellinese. Inizia così il recupero delle strutture sportive in città".