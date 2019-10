"Stiamo recuperando ad Avellino un bene simbolo degli sprechi" Carlo Sibilia plaude alle forze dell'ordine e attacca le precedenti amministrazioni

"Grazie all'impegno delle Forze dell'ordine, ad Avellino stiamo recuperando un bene simbolo degli sprechi delle passate amministrazioni: il centro Flipper.

Gli incontri che abbiamo promosso tra le "Fiamme Oro" ed il Comune di Avellino all'epoca del Commissario Priolo stanno oggi dando i frutti auspicati.

Alle volte - ricorda il Sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia - fa bene ricordare a tutti che senza la passione e il lavoro che per la città certi passi in avanti non si sarebbero mai fatti. Ecco perché sul recupero del Flipper e della sua trasformazione da cattedrale dello spreco a positivo esempio di utilizzo per la comunità decisi di agire in prima persona - conclude Sibilia."